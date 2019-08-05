Меньше половины детей до полугода находятся на грудном вскармливании в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Всемирная неделя грудного вскармливания проходит в Казахстане. Как сообщает детский фонд ООН, в Казахстане всего 37% матерей кормят детей грудью до полугода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ЮНИСЕФ, отказ от материнского молока может привести к инфекционным и респираторным заболеваниям, гипотермии и диареи у новорожденных.

«Очень важно, чтобы ребенка приложили к груди сразу после рождения. Ведь в молоке матери присутствуют иммуноглобулины и иммунные клетки, защищающие ребенка от большинства инфекционных заболеваний, а также вещества, которые регулируют рост, развитие ребенка и обеспечивают правильное формирование головного мозга и интеллекта. Обучение грудному вскармливанию начинается еще в поликлинике, когда женщина становится на учет, потом продолжается в родильном доме, а после выписки этот процесс контролирует патронажная медсестра», - отметила заместитель руководителя по материнству и детству управления здравоохранения Карагандинской области Гульбан Мамалинова.

Грудное вскармливание укрепляет здоровье как матери, так и ребенка. У женщин снижается риск развития рака груди, яичников, диабета 2-го типа и болезней сердца, а у младенцев - инфекционных и респираторных заболеваний.

Начиная с 1997 года в Казахстане, проводится целенаправленная государственная политика по охране, поощрению и поддержке грудного вскармливания. 10 лет назад всего 16% женщин кормили грудью детей до полугода, сейчас эта цифра выросла до 37 %.

Меньше половины детей до 6 месяцев находятся на естественном вскармливании в Карагандинской области.

ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют проводить первое грудное вскармливание в течение первого часа жизни. Проводить исключительное грудное вскармливание, то есть не давать ребенку ничего, кроме грудного молока, — никакой другой пищи или питья, даже воды. Проводить грудное вскармливание по требованию, то есть так часто, как этого хочет ребенок, и днем, и ночью. Не использовать бутылочек, сосок и пустышек.

Грудное молоко является натуральным первым пищевым продуктом для новорожденных. Оно содержит все питательные вещества и энергию, необходимые для ребенка в течение первых месяцев жизни, и продолжает удовлетворять на половину или более потребности ребенка в питательных веществах в течение второй половины первого года жизни и на одну треть — в течение второго года жизни.

Грудное молоко способствует сенсорному и познавательному развитию, защищает ребенка от инфекционных и хронических болезней. Исключительное грудное вскармливание способствует снижению смертности детей грудного возраста в результате распространенных детских болезней, таких как диарея и пневмония, а также более быстрому выздоровлению от болезней.

Грудное вскармливание полезно для здоровья и благополучия матерей. Оно позволяет иметь детей с промежутками, уменьшает риск развития рака яичников и рака молочной железы, увеличивает семейные и национальные ресурсы, является надежным способом кормления и безопасно для окружающей среды.