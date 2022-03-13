Меньше недели осталось до старта с Байконура пилотируемого корабля  «Союз МС-21»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-21», прибывшие на Байконур 28 февраля, продолжают предстартовую подготовку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков и их дублеры - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина изучают бортовую документацию ТПК и российского сегмента МКС, проводят практические занятия с различным оборудованием, занимаются физической подготовкой, тренируются по ручному причаливанию, готовятся к факторам космического полета и научных экспериментов в космосе, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина.

В графике предстартовой подготовки на Байконуре космонавты строго следуют предполётным традициям, это и церемония поднятия флагов стран-участниц космического полета, это и посадка деревьев на знаменитой Аллее космонавтов в Байконуре.

Согласно традиции, свои деревца сажают космонавты, которые впервые отправляются в космический полет. В составе основного экипажа МКС-67 два новичка - Денис Матвеев и Сергей Корсаков, которые при поддержке коллег выполнили эту торжественную миссию. А командир Олег Артемьев, который полетит в космос в третий раз, полил свое дерево, которое посадил на Аллее космонавтов во время своей первой предстартовой подготовки на Байконуре.

12 марта экипажи МКС-67 провели осмотр финальной конфигурации транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21» и доложили о том, что по результатам контрольной «примерки» замечаний нет, поблагодарив всех специалистов за проделанную работу.

Согласно предстартовой традиции, основной и дублирующий экипажи также посетили музей космодрома Байконур, расписались на стенде автографов, а также оставили памятные надписи и пожелания в книге гостей.