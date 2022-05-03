Меньше на одного заместителя стало у акима Костанайской области

Деятельность Бахыт Амангельдиновны позволила достичь эффективных результатов в социальной сфере региона. Б. Есимова проработала у нас около двух лет, теперь перешла на должность заместителя заведующего отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

Благодарю за вклад в развитие нашей области, проявленные старания, ответственность, добросовестность и трудолюбие! Желаю успехов в работе на новом посту!»,- отметил в своём Instagram Архимед Мухамбетов.

В пресс-службе акимата области подчеркнули, что переход Есимовой не связан с сокращением количества заместителей областного акима в связи с ранее озвученным поручением Президента РК.

«Место заместителя пока вакантно. Временно ее обязанности распределены между остальными заместителями акима», - добавили в пресс-службе.

До перехода Бахыт Есимовой на другую должность, у акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова было пять заместителей.