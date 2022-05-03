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Меньше на одного заместителя стало у акима Костанайской области
3 Мая 2022 16:39
Меньше на одного заместителя стало у акима Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Ранее занимавшая должность заместителя акима Костанайской области Бахыт Есимова перешла на должность заместителя заведующего отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Искренне благодарю Бахыт Амангельдиновну Есимову за плодотворную, качественную работу и высокий профессионализм!

Деятельность Бахыт Амангельдиновны позволила достичь эффективных результатов в социальной сфере региона. Б. Есимова проработала у нас около двух лет, теперь перешла на должность заместителя заведующего отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

Благодарю за вклад в развитие нашей области, проявленные старания, ответственность, добросовестность и трудолюбие! Желаю успехов в работе на новом посту!»,- отметил в своём Instagram Архимед Мухамбетов.

В пресс-службе акимата области подчеркнули, что переход Есимовой не связан с сокращением количества заместителей областного акима в связи с ранее озвученным поручением Президента РК.

«Место заместителя пока вакантно. Временно ее обязанности распределены между остальными заместителями акима», - добавили в пресс-службе.

До перехода Бахыт Есимовой на другую должность, у акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова было пять заместителей.

Автор:
Корреспондент
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