+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Меньше детских домов стало в Карагандинской области

28 Января 2022 22:55
Поделиться:
Меньше детских домов стало в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За последние три года количество воспитанников детских домов Карагандинской области сократилось на 28% (с 666 до 487 человек). По данным управления образования, было также закрыто шесть специализированных учреждений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Интеллектуальную игру среди молодежи организовали в Алматинской области
Почти тысячу человек планируется направить на молодежную практику в Нур-Султане Достаточно ли продукции в стабфонде СКО Сотрудникам Центрального государственного музея вручили награды в Алматы

В 2019 году прекратили своё существование детские дома в Темиртау и Балхаше. Через год закрылась Литвинская школа-интернат. В 2021году детдом «Кулыншак» и Дом надежды в Караганде, а также Центр адаптации несовершеннолетних и детский дом имени М. Кулушевой в Жезказгане трансформированы в центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«За это время 313 воспитанников устроены в семьи. На патронатное воспитание переданы 166 детей, под опеку – 81, в детский дом семейного типа – 15, усыновлены – 16, возвращены в кровную семью – 35 ребят», – сообщила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

С 2016 года в детдомах «Асем» и «Таншолпан» работает проект «Наставники». Это позволило 40 воспитанникам найти своих наставников. В результате шестеро детей воспитываются в семьях кураторов.

Между тем продолжается социализация воспитанников и выпускников детских домов. Так, для них открыты курсы фотографии, робототехники, иностранного языка, а также музыкальная школа и курсы «Профессия будущего».

Обучаются на профессиональных курсах воспитанники SOS Детской деревни Темиртау.

Совместно с ОФ «Дар» на базе Пионерского детского дома открыт тренажёрный зал и кабинет «Интеллектум», работает кружок «Конструирование и моделирование», оборудована зона «Буккроссинг». Для ребят детского дома проводятся онлайн-встречи с известными и успешными людьми.

Стоит отметить, что выпускникам ЦПД имени М. Кулушевой ежемесячно предоставляет вакансии и помогает в трудоустройстве «Казахмыс». В прошлом году 10 выпускников стали работниками корпорации.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Другие государственные органы   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Интеллектуальную игру среди молодежи организовали в Алматинской области
Почти тысячу человек планируется направить на молодежную практику в Нур-Султане
Достаточно ли продукции в стабфонде СКО
Сотрудникам Центрального государственного музея вручили награды в Алматы
Популярное
1 Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
2 Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
3 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
4 В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
5 Коррупция стала спусковым крючком январских потрясений – Президент Казахстана
6 Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
Читайте также
Насколько опасен «омикрон»-штамм для людей с сердечными заболеваниями - ответ врача
Аскар Умаров провел встречу с представителями «Internews Network» в Казахстане
Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
Коррупция стала спусковым крючком январских потрясений – Президент Казахстана
Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив