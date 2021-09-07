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    12:08, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Меньше 4 тысяч алматинцев находятся в инфекционных стационарах

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 6 сентября зарегистрировано 957 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 912 случаев с симптомами и 45 без симптомов.

    «Выписано всего – 777, поступило – 325 человек. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 3 940 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 362. На ИВЛ – 58, на неинвазивной ИВЛ – 149, High flow занято – 170 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 8 108 пациента, симптомами – 7 863, с легкой и средней степенью, без симптомов – 245.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 4 679 человек, вторым компонентом – 6 046 человек.

    На 6 сентября вакцинировано первым компонентом 891 775 человека, вторым компонентом 767 359 человек.

    Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 114 236 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Статистика
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