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    23:32, 10 Май 2021 | GMT +6

    Мемориал в память о погибших в годы ВОВ установлен в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В учреждении ЕЦ-166/23 ДУИС по Акмолинской области установлен мемориал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

    «Тяжёлые военные годы коснулись многих семей Акмолинской области. На фронте и в тылу все вместе они приближали победу над коричневой чумой XX века. Кроме воспоминаний, переданных ветеранами войны и труда своим потомкам, большую роль в сохранении исторической памяти играют установленные по инициативе различных коллективов мемориальные объекты», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

    Один из таких мемориалов по инициативе сотрудников ЕЦ-166/23 ДУИС по Акмолинской области был установлен на территории их учреждения.

    «Это не единственный памятник погибшим в годы войны на территории учреждения ДУИС. Мемориалы есть в каждом подразделении. Мы провели торжественное мероприятие в честь Дня Победы советского народа над фашистскими захватчиками в память о павших в боях за свободу и независимость Отечества. По инициативе сотрудников учреждения на территории колонии установлен мемориал. Подобные мероприятия нужны для молодого поколения как символ памяти и назидания. Молодежь должна помнить о подвигах своих прадедов», - пояснил начальник областного ДУИС, полковник юстиции Кайрат Айдарбеков.

    Память погибших на этой войне собравшиеся почтили минутой молчания под звук метронома, после которой прозвучали залпы выстрелов.

    В завершение состоялась церемония награждения, в которой ряд отличившихся сотрудников получили грамоты за отличную службу.




    Теги:
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