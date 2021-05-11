Мемориал в память о погибших в годы ВОВ установлен в Акмолинской области
«Тяжёлые военные годы коснулись многих семей Акмолинской области. На фронте и в тылу все вместе они приближали победу над коричневой чумой XX века. Кроме воспоминаний, переданных ветеранами войны и труда своим потомкам, большую роль в сохранении исторической памяти играют установленные по инициативе различных коллективов мемориальные объекты», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.
Один из таких мемориалов по инициативе сотрудников ЕЦ-166/23 ДУИС по Акмолинской области был установлен на территории их учреждения.
«Это не единственный памятник погибшим в годы войны на территории учреждения ДУИС. Мемориалы есть в каждом подразделении. Мы провели торжественное мероприятие в честь Дня Победы советского народа над фашистскими захватчиками в память о павших в боях за свободу и независимость Отечества. По инициативе сотрудников учреждения на территории колонии установлен мемориал. Подобные мероприятия нужны для молодого поколения как символ памяти и назидания. Молодежь должна помнить о подвигах своих прадедов», - пояснил начальник областного ДУИС, полковник юстиции Кайрат Айдарбеков.
Память погибших на этой войне собравшиеся почтили минутой молчания под звук метронома, после которой прозвучали залпы выстрелов.
В завершение состоялась церемония награждения, в которой ряд отличившихся сотрудников получили грамоты за отличную службу.