Мемориал в память о погибших спасателях установили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открыли мемориал сотрудникам органов гражданской защиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, открытие мемориальной доски увековечит память сотрудников, погибших при исполнении своих обязанностей.

31 декабря 2015 года при ликвидации пожара погиб командир отделения пожарной части №5 Алтынбек Абдрахманов.





«С момента обретения Независимости нашей страны более 50 огнеборцев и спасателей не вернулись из смертельной схватки с огнём и чрезвычайными ситуациями. В их числе Алтынбек Абдрахманов, отдавший свою жизнь на боевом посту. Имена и судьбы таких людей, как Алтынбек, будут навсегда вписаны в историю органов гражданской защиты. Им гордится каждый сотрудник, а память о нем будет вдохновлять на новые великие свершения во имя торжества жизни», - сказал начальник ДЧС СКО Рамиль Камалов.





На открытии мемориала присутствовал отец Алтынбека Абдрахманова.

«Я горжусь моим сыном, выполнившим свой долг до конца! И желаю каждому бойцу вернуться домой живым и здоровым. Берегите себя!» - сказал Орал Абдрахманов.