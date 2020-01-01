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Мемориал в память о погибших спасателях установили в СКО

1 Января 2020 05:30
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Мемориал в память о погибших спасателях установили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открыли мемориал сотрудникам органов гражданской защиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, открытие мемориальной доски увековечит память сотрудников, погибших при исполнении своих обязанностей.

31 декабря 2015 года при ликвидации пожара погиб командир отделения пожарной части №5 Алтынбек Абдрахманов.



«С момента обретения Независимости нашей страны более 50 огнеборцев и спасателей не вернулись из смертельной схватки с огнём и чрезвычайными ситуациями. В их числе Алтынбек Абдрахманов, отдавший свою жизнь на боевом посту. Имена и судьбы таких людей, как Алтынбек, будут навсегда вписаны в историю органов гражданской защиты. Им гордится каждый сотрудник, а память о нем будет вдохновлять на новые великие свершения во имя торжества жизни», - сказал начальник ДЧС СКО Рамиль Камалов.



На открытии мемориала присутствовал отец Алтынбека Абдрахманова.

«Я горжусь моим сыном, выполнившим свой долг до конца! И желаю каждому бойцу вернуться домой живым и здоровым. Берегите себя!» - сказал Орал Абдрахманов.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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