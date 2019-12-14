Мемориал погибшим военнослужащим открыли в Министерстве обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мемориал, посвящённый военнослужащим Вооружённых сил Казахстана, погибшим при исполнении воинского долга, открыли в Министерстве обороны в преддверии 16 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В торжественной церемонии приняли участие руководство Министерства обороны, депутаты Парламента РК, военнослужащие и ветераны, воспитанники военной школы «Жас улан», а также родные и близкие погибших.

«Защита своего Отечества – священный долг каждого гражданина. Мой сын – лётчик, который погиб при исполнении воинских обязанностей. Мы рады и благодарны тому, что открыт такой мемориал», – сказал отец старшего лейтенанта Жанботы Касимова.





Участники мероприятия возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.





Мемориал «Мәңгі есімізде» установлен именно в здании Министерства обороны в назидание военнослужащим, как пример образцового исполнения воинского долга и беззаветного служения Родине. Каждый из погибших навсегда останется в памяти нынешних военнослужащих и будущих поколений. Ведь это воины, достойные продолжатели славных традиций батыров и воинов-фронтовиков.

Он представляет собой стену и информационный блок, где собрана база данных о погибших. На экране транслируется информация о каждом погибшем: фотография, дата и место рождения, место прохождения службы, когда и при каких обстоятельствах погиб. В ходе подготовки и работы над мемориалом были собраны все данные, материалы, которые будут переданы в Военно-исторический музей ВС РК.





База данных содержит сведения о 70 казахстанских военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга не только в Казахстане, но и за рубежом при выполнении учебно-боевых задач, участии в миротворческой миссии в Ираке, из них 17 военнослужащих ВС РК – при усилении охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке.



