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    01:01, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Мемориал по лёгкой атлетике памяти Яуды Мусагалиева прошёл в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде состоялся 45-й Республиканский мемориал по лёгкой атлетике в память легендарного земляка, шахтёра Яуды Мусагалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам организаторов турнира, основной задачей является не только пропаганда спорта, но и сохранение памяти о земляках.

    Немногие сейчас знают, что Яуда Мусагалиев - это Герой соцтруда. В своё время он работал машинистом горного комбайна на карагандинской шахте №23.

    В соревновании приняли участие спортсмены 2004-2005 годов рождения. В Караганду съехались легкоатлеты из Нур-Султана, Петропавловска, Кокшетау, Саумалколя (ВКО), Актау, Темиртау, Абая, Сарани, Шахтинска. Ну и, конечно, отличные результаты показали карагандинцы.

    Первый турнир памяти Яуды Мусагалиева состоялся в 1976 году. С этого момента в первенстве участвовало свыше десяти тысяч юношей и девушек из бывшего Советского Союза, а потом и из всех городов и областей Республики Казахстан. Многие ведущие и выдающиеся спортсмены Карагандинской области прошли через этот старт. Победители прошлогодних турниров уже входят в состав сборной Казахстана и завоёвывают медали на республиканских и международных первенствах.

    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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