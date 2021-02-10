Мемориал по лёгкой атлетике памяти Яуды Мусагалиева прошёл в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде состоялся 45-й Республиканский мемориал по лёгкой атлетике в память легендарного земляка, шахтёра Яуды Мусагалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам организаторов турнира, основной задачей является не только пропаганда спорта, но и сохранение памяти о земляках.

Немногие сейчас знают, что Яуда Мусагалиев - это Герой соцтруда. В своё время он работал машинистом горного комбайна на карагандинской шахте №23.

В соревновании приняли участие спортсмены 2004-2005 годов рождения. В Караганду съехались легкоатлеты из Нур-Султана, Петропавловска, Кокшетау, Саумалколя (ВКО), Актау, Темиртау, Абая, Сарани, Шахтинска. Ну и, конечно, отличные результаты показали карагандинцы.

Первый турнир памяти Яуды Мусагалиева состоялся в 1976 году. С этого момента в первенстве участвовало свыше десяти тысяч юношей и девушек из бывшего Советского Союза, а потом и из всех городов и областей Республики Казахстан. Многие ведущие и выдающиеся спортсмены Карагандинской области прошли через этот старт. Победители прошлогодних турниров уже входят в состав сборной Казахстана и завоёвывают медали на республиканских и международных первенствах.