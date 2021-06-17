Мемориал памяти погибших полицейских открыт в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В селе Камысты полицейские открыли Мемориал памяти сотрудникам полиции, героически погибшим при выполнении служебного долга, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Торжественное мероприятие приурочено ко Дню казахстанской полиции. На открытии присутствовали заместитель начальника ДП области Ардак Ынтыкбаев, аким Камыстинского района Газиз Бекмухамедов и Герой труда Борис Князев.

«Это мероприятие не может никого оставить равнодушным. Сегодня мы восстанавливаем связь времен. Ведь память о прошлом - это наши дела в настоящем. Это наглядный пример всеобщего уважения, патриотического воспитания молодежи. За годы Независимости страны при исполнении служебного долга погибли 44 полицейских области, из которых 12 при задержании. Всегда нужно помнить имена героев, которые отдали свои жизни во имя безопасности и спокойствия людей. Этот обелиск является свидетельством нашей безграничной благодарности отважным людям, чьи имена будут помнить вечно», -отметил А. Ынтыкбаев.

Полицейские и гости мероприятия возложили цветы к памятнику и почтили память героев минутой молчания. Почетный караул произвел троекратный залп.

«В канун празднования 29-ой годовщины со Дня образования казахстанской полиции, мы открываем обелиск патриотам нашей Родины, безвременно ушедшим в мирное время, которые доказали верность присяге и долгу. Их имена всегда будут ярким примером героизма, доблести и чести», -подчеркнул аким района Газиз Бекмухамедов.

Участники мероприятия вспомнили тех, кто в минуту смертельной опасности остались верными присяге, проявили стойкость и мужество, ценою собственных жизней. Среди них народный герой Газиз Байтасов, который героически погиб при задержании особо опасного террориста. 12 ноября 2011 года в городе Таразе он, находясь на службе, грудью накрыл боевую гранату и ценой собственной жизни, спас людей.

Костанайский полицейский Дархан Базарбаев спас семью от пьяного дебошира с ножом. Он обезвредил вооруженного преступника, но сам получил смертельное ранение. Указом Президента они посмертно награждены государственными наградами «Халық каһарманы» и «Айбын» 3 степени.

Также полицейские наградили благодарственным письмом Героя труда Казахстана (Қазақстанның Еңбек Ері), директора ТОО им.Алтынсарино Бориса Князева за вклад в развитие и поддержку полиции.

Стоит отметить, что в Костанайской области во всех отделах полиции открыты обелиски памяти погибшим при исполнении полицейским.