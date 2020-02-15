Мемориальный уголок в память о подвиге Марата Едигеева открыли на Карагандинской авиабазе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На территории 610-ой авиационной базы имени Нуркена Абдирова открыли мемориальный уголок в память о полковнике Марате Едыгееве, передаёт МИА «Казинформ».

Командир 610-ой авиационной базы Марат Едигеев в 2013 году отвёл потерявший управление самолёт от поселка Просторное. Он приказал штурману Руслану Галимзянову катапультироваться. И ценой своей жизни предотвратил большую трагедию. За мужество и героизм Марат Оразович Едигеев посмертно был награждён орденом «Айбын» первой степени. Его имя занесёно в книгу почёта Карагандинской авиационной базы.

В торжественном открытии мемориального уголка приняли участие супруга Марата Едигеева Жанна, старший летчик-инспектор управления командующего ВВС Сил воздушной обороны ВС РК, ветеран афганской войны полковник Мурат Мусабеков, племянник Нуркена Абдирова Аубакир Абдиров, а также ветераны, военнослужащие, ученики классов «Жас сарбаз» и воспитанники республиканской школы «Жас улан».

По словам заместителя командира 610-ой авиационной базы подполковника Армана Кудайбергенова, подвиг Марата Едигеева должен оставаться в памяти у молодого поколения.

«Открытие мемориального уголка - наглядный пример всеобщего уважения. Это место гордости и преклонения перед его подвигом. Его всегда отличали командирская уверенность, профессиональное чутье, строгий и справедливый подход к делу. Он наставник с большой буквы, и останется в нашей памяти навсегда», - говорит Арман Кудайбергенов.

«Мне очень трудно говорить, я как будто заново переживаю те моменты. Прошло уже почти семь лет со дня того учебно-тренировочного полета, который для Марата Оразовича стал, к сожалению, последним. Он ценой жизни спас не только жителей поселка, но и меня. За что я ему очень благодарен. Любой летчик скажет, что когда с самолетом происходит что-то неладное, то, в первую очередь, он старается отвести беду от земли. И потом пытается спасти машину и экипаж. Все это Марат Оразович с честью выполнил. На земле удалось избежать жертв и разрушений. Открытие мемориального уголка – это дань памяти и уважения этому человеку», - сказал штурман экипажа полковника Марата Едигеева подполковник запаса Руслан Галимзянов.

В посёлке Просторное установлен памятник командиру 610-ой авиационной базы. Одна из улиц носит его имя. О герое и его подвиге здесь знает каждый житель.

«Мой супруг спас людей ценой своей жизни и ценой нашего семейного счастья. Но по-другому поступить он не мог. Благодаря его мужеству жители поселка увидели новый день. Они столько слов благодарности мне сказали... Я и мои дети очень гордимся им. Огромное спасибо военнослужащим за помощь и поддержку, которую оказывают нашей семье. Мы никогда этого не забудем», - сказала Жанна Едигеева.

После открытия мемориального уголка в память о погибших летчиках экипажи истребителей МиГ-31 пролетели над взлетно-посадочной полосой авиабазы. Для гостей провели экскурсию по территории аэродрома, а детям разрешили «полетать» на тренажере, который полностью имитирует полет на боевом самолете.

В заключение мероприятии состоялся показ документального фильма «Нуркен Абдиров. Самый младший из моих сыновей», рассказывающий о жизни летчика Героя Советского Союза Нуркена Абдирова.

Марат Оразович Едигеев родился в Костанайской области 23 декабря 1967 года. С детства мечтал стать военным лётчиком. В 1989 году он окончил Армавирское высшее военное Краснознаменное училище. В 2001 году - Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина в Москве. Он прошёл путь от лейтенанта до полковника, от летчика до командира авиабазы. В авиации прослужил более 30 лет.