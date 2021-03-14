Мемориальные доски как свидетели истории: карагандинская библиотека представила новый проект

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Областная универсальная научная библиотека имени Н. В. Гоголя запустила новый краеведческий онлайн-проект «Музей под открытым небом: история Караганды в мемориальных досках». Он призван сохранить память о земляках и расширить краеведческие знания у молодёжи, передает орреспондент МИА «Казинформ».

Отдел краеведения библиотеки в 2009 году провёл большую поисковую и исследовательскую работу. На её основе был подготовлен библиографический указатель «Имена в истории города». Краеведы собрали сведения о людях, чьими именами были названы улицы. Позже была создана виртуальная экскурсия. Но ведь об истории шахтёрской столицы многое могут рассказать и мемориальные доски.

«Часто люди, живущие в домах, на которых есть мемориальные доски, не знают, кому они установлены. Хочется расширить кругозор горожан, прежде всего молодёжи. Благодаря мемориальным доскам можно проследить самые важные события прошлого, узнать о выдающихся личностях и интересных фактах. Каждая памятная доска - экспонат большого музея под открытым небом, куда всегда свободен вход», - говорит учёный секретарь Валентина Пак.

На сегодня справочник библиотеки содержит около 100 имён карагандинцев, увековеченных на мемориальных досках. Всё время он пополняется новыми данными. Чтобы как можно большее количество жителей узнало о выдающихся личностях города, библиотекари решили делиться информацией на своих страницах в социальных сетях.

На следующей неделе краеведы расскажут сразу о нескольких карагандинцах. Это будет краткая библиографическая справка, фото мемориальной доски и номер дома, где она расположена.

Жители Караганды узнают о старшем лейтенанте Нурлане Байгаскине, инспекторе дорожной полиции Рустаме Мажитове, режиссёре и актёре Карагандинского театра имени С. Сейфуллина Рамазане Баймаганбетове и ветеране войны, шахтёре Халите Хальфине.

Ознакомиться с полной версией проекта «Музей под открытым небом: история Караганды в мемориальных досках» можно по ссылке.