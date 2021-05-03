Мемориальную доску установили в честь судьи-фронтовика в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - У здания степногорского городского суда установили мемориальную доску памяти, посвященную ветерану Великой Отечественной войны и ветерану судебной системы Петру Жерлицыну. На сегодняшний день в регионе в честь 13 судей – участников ВОВ уже установлены мемориальные стеллы, о 30-ти судьях-ветеранах во всех районах и городах области размещены баннеры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского областного суда.

Петр Жерлицын родился в 1922 году в селе Алексеевке Акмолинской области. В 1941 году был призван в Красную армию и направлен на фронт. Воевал за освобождение городов Ельня, Смоленска, где получил ранение и в 1944 году был демобилизован.

«После войны Петр Васильевич работал нотариусом, судейскую деятельность начал в 1948 году судьей буландынского районного суда, затем работал в атбасарском, сандыктауском, есильском районных судах, с 1972 года был председателем степногорского городского суда. Всего в должности судьи проработал 34 года. Участник Великой Отечественной войны и преданный своему делу судья достоин подражания для молодого поколения. Мемориальная доска памяти воину-судье установлена для сохранения преемственности поколений и воспитания чувства гордости и патриотизма», - рассказали в ведомстве.

Ветеран войны награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны» и другими медалями и грамотами за трудовую деятельность в послевоенные годы. Сведения о судье, участнике Великой Отечественной войны, хранятся в музее акмолинского областного суда в Зале Боевой Славы и в книге «Судьи – защитники Отечества».

На открытии мемориальной доски председатель Акмолинского областного суда Досжан Амир поблагодарил всех, кто прнинял участие и оказал помощь в установлении мемориальной доски и увековечении имени судьи-фронтовика.

«В честь памяти 13 судей – участников Великой Отечественной войны установлены мемориальные стеллы в Акмолинской области, баннеры о 30-ти судьях-ветеранах войны размещены во всех районах и городах области. И эта работа, посвященая ветеранам войны, будет продолжена как назидание для молодого поколения», - отметил председатель суда.

Память судьи-фронтовика почтили минутой молчания.