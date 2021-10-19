Мемориальную доску погибшему при исполнении служебного долга пожарному  открыли в Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ – Погибшему при исполнении служебного долга пожарному открыли мемориальную доску в Павлодарской области. Доска в городе Аксу увековечила память командира отделения Машрапу Арыстанбеку Дулатулы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Накануне профессионального праздника Дня спасателя Республики Казахстан состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании пожарного поста № 12 в городе Аксу командиру отделения Машрапу Арыстанбеку Дулатулы, погибшему при исполнении служебного долга 25 февраля 2021 года», - рассказала председатель совета ветеранов департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Какима Аскарова.

Она отметила, что инициатором увековечения памяти пожарного-спасателя выступило общественное объединение «Казахстанская организация ветеранов органов по ЧС» Павлодарской области. В открытии мемориальной доски приняли участие руководство ДЧС, акимата Аксу, родители и близкие родственники Арыстанбека Дулатулы, ветераны гражданской защиты, личный состав пожарных частей города.

«Профессия пожарного - это для настоящих мужественных молодых людей, которые, верные своей клятве, не взирая на опасности, до конца выполняют свой служебный долг, - сказал на мероприятии начальник департамента по ЧС Жасулан Джумашев. - Одним из таких героев был младший сержант, командир отделения Машрап Арыстанбек. «Я выражаю благодарность и склоняю голову перед родителями, которые вырастили достойного сына нашего народа».

Аким города Аксу Жанат Шугаев от имени всех жителей города и сельской зоны выразил соболезнование семье Арыстанбека Машрапа, а также глубокую признательность и благодарность всему личному составу Аксуского гарнизона, который в любую минуту готов прийти на помощь населению, попавшему в чрезвычайную ситуацию. На митинге выступили председатель совета ветеранов К. Аскарова, Ж. Сагинов. От имени ветеранской организации супруге погибшего сотрудника передали подарки для сына, а заместитель начальника специализированной пожарной части № 2 Кенес Жумабай от имени личного состава - материальную помощь семье. Родители Арыстанбека отметили, что «за эти месяцы, прошедшие после трагедии, мы постоянно чувствуем поддержу со стороны личного состава всех пожарных частей и горожан, и мы бесконечно благодарны вам за это».

Право открыть мемориальную доску было предоставлено сотрудникам пожарной части № 5 Асхату Коленову и Мурату Байманову.

Участники мероприятия возложили цветы. Во второй части мероприятия состоялся турнир памяти погибшего сотрудника по футзалу. В нём приняли участие двенадцать команд, в том числе команда ветеранов.