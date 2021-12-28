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Мемориальную доску почётному связисту Ертаю Асаинову открыли в Караганде

28 Декабря 2021 13:15
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Мемориальную доску почётному связисту Ертаю Асаинову открыли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На здании областного филиала «Казпочты» в Караганде установили мемориальную доску её первому руководителю почётному связисту и кавалеру ордена «Құрмет» Ертаю Асаинову, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мой отец был фанатом своей работы. Всем сердцем любил «Казпочту». По утрам обходил здание. Он всегда хорошо отзывался о коллективе, говорил: «С сотрудниками мне очень повезло». Отец у нас был глыба. Мы гордимся им. Он навсегда останется с нами», — сказала дочь почётного связиста Назым Асаинова.

Ертай Асаинов посвятил 33 года своей жизни почтовой службе. В 1983 году возглавил областное агентство «Союзпечать». В 1993 году стал начальником областной службы почтовой связи, которая существует по сей день и называется АО «Казпочта».

Благодаря его умелому руководству карагандинский филиал не раз становился лучшим в республике. Внедрялись новые почтовые, финансовые и агентские виды услуг и проводилась работа, направленная на повышение культуры обслуживания населения, улучшение условий труда.

За годы работы Ертая Асаинова внедрён ряд новых проектов по технологии приёма, обработки и доставке почтовых отправлений, а также «пилоты» по автоматизации процесса сортировки периодических печатных изданий и складской логистики, которые дали большой экономический эффект. Эти проекты со временем распространились на всю республику.


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#Карагандинская область   #Общество   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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