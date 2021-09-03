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Мемориальную доску писателю-журналисту Абильфаизу Идрисову открыли в Костанае

3 Сентября 2021 18:40
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Мемориальную доску писателю-журналисту Абильфаизу Идрисову открыли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов принял участие в открытии мемориальной доски писателю-журналисту, костанайцу Абильфаизу Идрисову. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«А. Идрисов внес неоценимый вклад в развитие отечественной журналистики, долгие годы работал учителем. Он преподавал в Казахском Национальном университете им. Аль-Фараби. Как ученый он не только читал лекции, но и писал учебные пособия и учебники, не имеющие аналогов в этой области. Он пользовался уважением коллег и учеников. Многие известные журналисты, получившие наставление А. Идрисова, трудятся на благо нашего независимого государства», - отмечает в своём посте аким.

Также, как сообщает Архимед Мухамбетов, А. Идрисов написал и издал около 20 методических пособий и учебников, связанных с навыками оформления газет, полиграфического дела, обработки и редактирования статей. Он награжден званием «Заслуженный деятель Республики Казахстан», а также множественными медалями и орденами.

«Установка этой мемориальной доски на стене школы, где учился А. Идрисов - это не только дань памяти, но и пример для подражания нынешнему поколению», - подытожил А. Мухамбетов.


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#Костанайская область   #СМИ   #Акимат   #Память   #Общество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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