Мемориальную доску памяти «Кара майора» открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Торжественное открытие мемориальной доски в память о легендарном «Кара майоре», полковнике Борисе Керимбаеве состоялось в воинской части Вооружённых сил Казахстана в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Как отмечалось в выступлениях на торжественном мероприятии, присвоение воинской части имени Бориса Керимбаева послужит мощным стимулом для повышения ответственности военнослужащих и поддержания боевой выучки на высоком уровне. В мероприятии приняли участие командование и личный состав части, ветераны спецназа, а также супруга полковника Керимбаева.





«Я сегодня настолько счастлива, я как будто заново родилась. Конечно, мы пережили огромнейшую утрату, не только для меня, я думаю, для каждого из вас, стоящих здесь, он был действительно настоящий учитель. Я желаю вам всем здоровья, семейного благополучия и поздравляю с высокой наградой», – обратилась она.

Напомним, приказом министра обороны РК от 4 сентября 2019 г. имя Бориса Керимбаева было присвоено отряду специального назначения, как признание его личного вклада и особого места в становлении военной разведки.

Полковник Керимбаев окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В. И. Ленина. Офицерскую службу начинал командиром мотострелкового взвода, командовал разведротой в Среднеазиатском военном округе, возглавлял штаб и мотострелковый батальон. В 1981 году он был отправлен в Афганистан. Его отряд воевал против формирований моджахедов Ахмад Шах Масуда в Панджшерском ущелье. Спустя 8 месяцев постоянных огневых контактов, засадных операций и рейдов, главарь моджахедов вынужден был согласиться на временное перемирие. В итоге боевые действия группировки против советских войск были прекращены.

Прозвище «Кара майор» офицер получил от своего личного состава и именно так остался в памяти военнослужащих. После Афганистана Керимбаев служил заместителем командира 22-й отдельной бригады спецназначения, командиром 546-й отдельного учебного полка спецназначения. В 1992 году по состоянию здоровья уволился из Вооружённых сил в звании полковника.

12 февраля 2019 года после продолжительной болезни Борис Керимбаев ушёл из жизни в Алматы.