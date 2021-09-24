Мемориальная доска в честь поэта Шомишбая Сариева установлена в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на доме, где жил поэт Шомишбай Сариев, установлена мемориальная доска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мемориальная доска установлена на стене дома №43 микрорайона Самал -2, где проживал Шомишбай Сариев.

В мероприятии приняли участие заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров, представители интеллигенции и родственники поэта.

«Сегодня особый исторический день. В доме, где жил выдающийся казахский поэт Шомишбай Сариев, была открыта мемориальная доска. Песни на слова поэта навсегда останутся в сердцах каждого казаха. В моем репертуаре есть несколько песен на слова Шомишбая ага. Хочу особо отметить песню «Атамекен». Эта песня широко известна в бескрайних казахских степях. Я очень счастлива, что исполняю эту песню. В исполнении песни «Атамекен» на мировой сцене зрители всегда воспринимают ее очень душевно, со слезами на глазах. Особенно поразили сердца казахов за рубежом. И даже есть наши соотечественников, которые благодаря этой песне, вернулись на Родину. У Шомишбай-ага есть такие замечательные стихи, поэтому его имя никогда не угаснет», - сказала народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

Напомним, поэт скончался в этом году 15 февраля в возрасте 75 лет.

Шомишбай Сариев родился 15 апреля 1946 года на станции Шомиш Аральского района Кызылординской области. Трудовую деятельность начал в Казалинской районной газете «Ленинское знамя», Аральской районной газете «Толкын».

Впоследствии был редактором издательства «Казахстан», заведующим отделом журнала «Жулдыз», научным, старшим научным сотрудником Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова, Национальной академии наук Республики Казахстан. В 1971 году окончил факультет журналистики КазГУ.

В 1996 году получил степень кандидата наук. Исследовал тему «Поиски современной казахской лирики». Написал монографию «Поэзия двадцатых годов XX века». До настоящего времени работал научным сотрудником в Институте литературы и искусства им. М. О. Ауэзова. Первый сборник стихов был опубликован в 1974 году под названием «Балдаурен». С тех пор вышло около пятнадцати книг на казахском и русском языках. В 1994 году в издательстве «Жазушы» был издан том избранных стихов, в 1992 году - сборник песен под названием «Сүйінші».

Шомишбай Сариев - обладатель премии «Тарлан». Заслуженный деятель Казахстана.