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    12:41, 07 Март 2021 | GMT +6

    Мемориал Маттео Пелликоне: очередные медали завоевали казахстанские борцы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Риме продолжается рейтинговый турнир по спортивной борьбе Мемориал Маттео Пелликоне. В очередной соревновательный день Казахстан отметился несколькими медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В женских соревнованиях на первую строчку поднялась Гаухар Мукатай (до 65 килограммов). Диана Каюмова стала второй в весе до 59 килограммов. Аиша Уалишан завоевала серебряную медаль в весе до 55 килограммов.

    Вольники Алишер Ергали (до 97 килограммов) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 килограммов) финишировали на третьем и втором местах соответственно.

    Напомним, к азахстанские «классики» в первый день соревнований завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. По итогам второго дня казахстанские борцы завоевали две бронзовые медали турнира по греко-римской борьбе.


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