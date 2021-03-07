Мемориал Маттео Пелликоне: очередные медали завоевали казахстанские борцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Риме продолжается рейтинговый турнир по спортивной борьбе Мемориал Маттео Пелликоне. В очередной соревновательный день Казахстан отметился несколькими медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В женских соревнованиях на первую строчку поднялась Гаухар Мукатай (до 65 килограммов). Диана Каюмова стала второй в весе до 59 килограммов. Аиша Уалишан завоевала серебряную медаль в весе до 55 килограммов.

Вольники Алишер Ергали (до 97 килограммов) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 килограммов) финишировали на третьем и втором местах соответственно.

Напомним, к азахстанские «классики» в первый день соревнований завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. По итогам второго дня казахстанские борцы завоевали две бронзовые медали турнира по греко-римской борьбе.