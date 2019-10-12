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Мемориал Дениса Тена: Серафима Саханович победила в женских соревнованиях

12 Октября 2019 21:31
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Мемориал Дениса Тена: Серафима Саханович победила в женских соревнованиях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Российская фигуристка Серафима Саханович одержала победу на Мемориале Дениса Тена, который состоялся в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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По итогам своих выступлений в короткой и произвольной программах она набрала 184.45 балла. Второе место осталось за другой россиянкой - Анастасией Гулякиной - 175.29. Замкнула тройку лучших Александра Фейгин из Болгарии - 171.09 балла.

Казахстанка Айза Мамбекова финишировала на 10-м месте - 129.02.

Добавим, что у мужчин победил Морис Квителашвили из Грузии.

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Ключевые слова: Алматы, Спорт, Денис Тен,
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