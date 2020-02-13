Меморандумы о сохранении рабочих мест на крупнейших предприятиях подписаны в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Трехсторонние меморандумы о сохранении рабочих мест на крупнейших предприятиях горнодобывающей сферы подписаны в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на профсоюзный центр области.

Меморандумы подписаны профсоюзным центром Актюбинской области, акиматом области и крупнейшими предприятиями региона - ТОО «Восход-Oriel», ТОО «Восход Хром», ТОО «Актюбинская медная компания» и ТОО «Коппер Текнолоджи».

Представители объединений профсоюзов, работодателей и исполнительной власти Актюбинской области договорились о взаимодействии в обеспечении трудовых прав и социальных гарантий работников.

Представители предприятий обязались не сокращать рабочие места. Прежде всего под особым контролем будут находиться решения, связанные с кадровыми вопросами. По мнению профсозных лидеров, совместная скоординированная работа поможет защитить местный рынок труда.

Председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Актюбинской области» Алтынбек Амиргалиев обратил особое внимание руководителей предприятиий на сохранения рабочих мест, своевременную выплату и повышение уровня заработной платы.