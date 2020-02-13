+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -1 °С
USD 376.20 EUR 410.77
RUB 5.96 CNY 53.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Меморандумы о сохранении рабочих мест на крупнейших предприятиях подписаны в Актобе

13 Февраля 2020 16:00
Поделиться:
Меморандумы о сохранении рабочих мест на крупнейших предприятиях подписаны в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Трехсторонние меморандумы о сохранении рабочих мест на крупнейших предприятиях горнодобывающей сферы подписаны в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на профсоюзный центр области.

Новости по теме
Школа профсоюзного лидерства прошла в столице
Ежегодная ярмарка вакансий для казахстанских студентов состоялась в Лондоне С 1 января минимальная зарплата увеличена в 1,5 раза - аким Актюбинской области Алихан Смаилов просит увеличить зарплаты госаудиторов

Меморандумы подписаны профсоюзным центром Актюбинской области, акиматом области и крупнейшими предприятиями региона - ТОО «Восход-Oriel», ТОО «Восход Хром», ТОО «Актюбинская медная компания» и ТОО «Коппер Текнолоджи».

Представители объединений профсоюзов, работодателей и исполнительной власти Актюбинской области договорились о взаимодействии в обеспечении трудовых прав и социальных гарантий работников.

Представители предприятий обязались не сокращать рабочие места. Прежде всего под особым контролем будут находиться решения, связанные с кадровыми вопросами. По мнению профсозных лидеров, совместная скоординированная работа поможет защитить местный рынок труда.

Председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Актюбинской области» Алтынбек Амиргалиев обратил особое внимание руководителей предприятиий на сохранения рабочих мест, своевременную выплату и повышение уровня заработной платы.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Регионы,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив