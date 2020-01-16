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Меморандум по внедрению системы распознавания лиц не подписывался - полиция Алматы

16 Января 2020 09:25
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Меморандум по внедрению системы распознавания лиц не подписывался - полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В полиции Алматы сообщили о том, что не подписывали меморандум по внедрению в одном из районов города системы распознавания лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На поступившую в СМИ информацию о заключении меморандума между департаментом полиции и компанией по внедрению в одном из районов города Алматы системы распознавания лиц Qamqor сообщаем, что в ходе презентации продукта компания изъявила желание провести пилотный проект и показать работу системы в Медеуском районе города Алматы. Меморандума со стороны ДП Алматы по итогам встречи подписано не было», - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что по периметру Зеленого базара Алматы установят систему распознавания лиц.

«В одном из микроучастков Медеуского района Алматы планируют внедрить новейшую систему, которая позволит снизить правонарушения и вычислить преступность. Проект искусственного аналитического интеллекта будет реализован после подписания меморандума между правоохранительными органами района, предпринимателями и районным филиалом партии Nur Otan, а также прохождения определенных процедур», - говорилось в сообщении районного акимата.


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Ключевые слова: Алматы, МВД РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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