Меморандум по сдерживанию цен на лекарства заключили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области заключен меморандум по сдерживанию цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Меморандум заключен по инициативе РГУ «Департамент Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг по Жамбылской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан».

Как пояснила заместитель руководителя департамента – главный государственный фармацевтический инспектор Жамбылской области Мадина Шиналиева, к соответствующему соглашению по сдерживанию цен на лекарственные средства и медицинские изделия пришли управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области и Ассоциация по поддержке и развитию фармацевтической деятельности Жамбылской области.

«На основе меморандума реализуются мероприятия, направленные на сдерживание роста цен на лекарственные средства и медицинские изделия 50-ти торговых наименований, - рассказала Мадина Шиналиева. - Обеспечивается обмен информацией, координируется деятельность. Ознакомиться с тем, на какие лекарства не будут повышаться цены, можно на сайте. Полный перечень, утвержденный меморандумом, размещен на сайте департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК по Жамбылской области, а также в аптечных организациях области».

Сейчас на территории Жамбылской области действуют порядка 485 аптек, в том числе около 200 аптек – в городе Таразе.