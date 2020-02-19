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Меморандум по сдерживанию цен на лекарства заключили в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области заключен меморандум по сдерживанию цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Меморандум заключен по инициативе РГУ «Департамент Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг по Жамбылской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан».
Как пояснила заместитель руководителя департамента – главный государственный фармацевтический инспектор Жамбылской области Мадина Шиналиева, к соответствующему соглашению по сдерживанию цен на лекарственные средства и медицинские изделия пришли управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области и Ассоциация по поддержке и развитию фармацевтической деятельности Жамбылской области.
«На основе меморандума реализуются мероприятия, направленные на сдерживание роста цен на лекарственные средства и медицинские изделия 50-ти торговых наименований, - рассказала Мадина Шиналиева. - Обеспечивается обмен информацией, координируется деятельность. Ознакомиться с тем, на какие лекарства не будут повышаться цены, можно на сайте. Полный перечень, утвержденный меморандумом, размещен на сайте департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК по Жамбылской области, а также в аптечных организациях области».
Сейчас на территории Жамбылской области действуют порядка 485 аптек, в том числе около 200 аптек – в городе Таразе.
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