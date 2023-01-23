Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Меморандум по подготовке кадров в сфере атомной энергии намерены подписать РК и Венгрия

23 Января 2023, 15:18
Меморандум по подготовке кадров в сфере атомной энергии намерены подписать РК и Венгрия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Восьмое заседании казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в Будапеште. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26-27 января 2023 года в городе Будапеште (Венгрия) состоится восьмое заседание Казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК). Сопредседателем казахстанской части комиссии является министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, с венгерской стороны – министр финансов Венгрии Михай Варга», - сказал Айбек Смадияров.

Спикер уточнил, что в рамках МПК планируется проведение заседания казахстанско-венгерского делового совета, подписание ряда межведомственных документов, среди которых Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством культуры и инноваций Венгрии по подготовке и обучению кадров в сфере мирного использования атомной энергии.

Кроме того, стороны обсудят сотрудничество в рамках венгерской стипендиальной программы Stipendium Hungaricum, в рамках которой венгерская сторона выделяет 250 грантов (110 – по бакалавриату, 90 – по магистратуре, 30 – бакалавриат + магистратура и 20 грантов по докторантуре).


Фото: www.greenpeace.ch

Новости по теме
Роман Василенко встретится с руководством Совета Европы и ПАСЕ
Программу по обучению афганских женщин в Казахстане возобновят
Доставку тела погибшей в Италии гражданки РК осуществят за счет государства
Теги:
Читайте также
Роман Василенко встретится с руководством Совета Европы и ПАСЕ
Программу по обучению афганских женщин в Казахстане возобновят
14 казахстанцев вызволили из трудового рабства в Юго-Восточной Азии
Казахстанцы, попавшие в трудовое рабство в Мьянме, вернулись домой - МИД РК
Доставку тела погибшей в Италии гражданки РК осуществят за счет государства
Месторождения золота, угля, железа и меди возвращены в собственность государства
До 19 млн увеличилось поголовье овец в Казахстане
Для 5-8 и 10 классов планируют ввести экзамены по казахскому языку
Новости партнеров
Популярное
1 Жасмин Кизатова  вышла в финал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
2 Казахстан получил второго финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу
3 Новые методы в лечении паховых грыж внедряют карагандинские хирурги
4 Казахстанцы завоевали 11 медалей на Универсиаде-2023
5 Центр творчества Асанали Ашимова появится в Таразе

Лента новостей