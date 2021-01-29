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    18:36, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Меморандум о взаимопонимании подписали руководство Жамбылской области и компании «Еврохим-Удобрения»

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Итоги 2020 года обсудили аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и генеральный директор ТОО «Еврохим-Удобрения» Игорь Георгиади, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, в ходе рабочей поездки в Сарысуский район глава региона Бердибек Сапарбаев посетил предприятие ТОО «Еврохим-Удобрения» и обсудил с генеральным директором товарищества Игорем Георгиади текущие вопросы.

    В ходе встречи было отмечено, что, по сравнению с 2019 годом, добыча руды увеличилась на 26,6 процента, производство фосфоритовой муки достигло 622 100 тонн, что на 5 000 тонн больше, чем в 2019 году. Социальные отчисления компании в целом составили более 10 млрд тенге.

    Особое внимание было уделено вопросам организации противоэпидемических мероприятий, обеспечения стабильной работы производственного комплекса, сохранения рабочих мест, а также вопросам социально-экономического развития Сарысуского района.

    В ходе встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

    «Подписанный меморандум доказывает, что усилия по недопущению распространения коронавируса, производственные планы и предложения по развитию промышленности в Жамбылской области, социальному партнерству находят особую поддержку у руководства региона», - отметил Игорь Георгиади.


    Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев заметил, что в минувшем году показатели Жамбылской области оказались не ниже среднереспубликанских. В рамках госпрограмм для Сарысуского района выделено семь миллиардов тенге, проделана большая работа.

    Напомним, с 2010 года крупнейшая международная минерально-химическая компания «ЕвроХим» в рамках реализации инвестпроекта осваивает ряд месторождений Каратау-Жанатасского фосфоритового бассейна, а также строит горно-обогатительный комплекс для производства высококачественного фосфоритового концентрата и крупный завод по производству широкой гаммы минеральных удобрений. В Жамбылской области реализуется масштабный проект Карты индустриализации «Строительство завода по выпуску минеральных удобрений и разработке месторождений фосфоритового бассейна Каратау в РК».

    Первый этап строительства завершен в конце 2015 года, в 2016 году предприятия вышли на проектную мощность производства 640 тысяч тонн фосфоритной муки в год. К концу 2017 года на месторождении Кок-Джон в Сарысуском районе добыча фосфоритной руды дошла до отметки в полтора миллиона тонн, а на местном горно-химическом комплексе выдали первый миллион тонн фосфоритовой продукции. В 2018 году «ЕвроХим-Каратау» зафиксировало производство и отгрузку первого миллиона тонн фосфоритной муки с начала запуска проекта. Первый этап проекта успешно завершен, достигнуты проектные мощности по добыче и первичной переработке фосфоритовой руды.



    Теги:
    Жамбылская область Акимат Экономика
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