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Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписан между министерствами экономики Казахстана и Узбекистана

26 Февраля 2020 16:41
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Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписан между министерствами экономики Казахстана и Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Между министерствами экономики Узбекистана и Казахстана подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничества в Ташкенте в ходе казахстанско-узбекского форума межрегионального сотрудничества с участием глав правительств 25-26 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

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В ведомстве проинформировали, что по итогам пленарного заседания форума подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан и Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

«В ключе стратегического партнерства мы подписали Меморандум между нашими министерствами о развитии экономического сотрудничества. Будем обмениваться открытой экономической, правовой и иной информацией, а также текстами соответствующих законодательных актов, включая вносимые в них изменения», - подчеркнул министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Безусловно, сегодняшний форум – это еще один шаг к взаимному сотрудничеству и установлению крепких связей между Казахстаном и Узбекистаном. Он придаст дополнительный импульс увеличению объемов межрегионального и приграничного инвестирования, взаимному бизнес-сотрудничеству между деловыми кругами и регионами Казахстана и Узбекистана», - заявил глава Миннацэкономики РК в кулуарах мероприятия.


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Ключевые слова: Центральная Азия, Внешняя политика Казахстана, Правительство РК, Энергетика, Узбекистан,
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