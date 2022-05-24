24 Мая 2022 10:17

Меморандум о создании Азербайджано-Казахстанского экспертного совета подписан в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Баку в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, подписан меморандум о создании Азербайджано-Казахстанского экспертного совета, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

От имени двух стран документ подписали председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев и директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов.

Как отметили стороны, последние геополитические вызовы требуют правильной оценки не только между двумя странами, но и государствами региона в целом. Создание Совета послужит толчком для своевременного реагирования этих стран на события, происходящие в регионе, их правильной оценке. Ожидается, что после подписания меморандума активизируется работа мозговых центров двух стран, выработка таких совместных интеллектуальных продуктов, как доклады, аналитические выкладки и другое.

В мероприятии также приняли участие депутаты парламента Азербайджана, состоящие в группе по межпарламентским связям с Казахстаном, дипломаты посольства РК в городе Баку, главы ведущих вузов Азербайджана, представители «Общества дружбы Азербайджан-Казахстан имени Гейдара Алиева» и экспертного сообщества.

Отличительной чертой мероприятия стал его неформальный характер, позволивший выступавшим выразить свое видение относительного дальнейшего развития Совета, особенно в условиях новых геополитических реалий.

Так, по словам Еркина Тукумова, создание Экспертного совета станет непрерывным и комплексным этапом в отношениях двух стран.

Как он отметил, создание совета является историческим процессом и не будет носить формальный характер.

«В самое ближайшее время мы проведем первую организационную встречу, чтобы познакомить членов Экспертного совета друг с другом и обменяться мнениями касательно нашей будущей совместной деятельности. Для начала можно было бы создать виртуальный банк идей, с последующей конкретизацией проектов», - отметил спикер.

Глава азербайджанского ЦАМО Фарид Шафиев отметил, что сегодня в обеих странах и регионе происходят очень серьезные события. Иногда реакция со стороны прессы не совсем правильно отражает то, что происходит в регионе.

«Например, то, что происходило в Казахстане в январе, отчасти, как сказали мои некоторые казахстанские коллеги, в нашей прессе не совсем правильно, может быть, освещалось. Были и другие вопросы во время Второй Карабахской войны - какие-то элементы в казахстанской прессе, которые мы пытались откорректировать. Поэтому появилась насущная необходимость, чтобы этот Совет реагировал на эти проблемы. При этом будут встречи как в закрытом и открытом формате для прессы. Будем также проводить мероприятия в учебных заведениях», - отметил глава ЦАМО.

По его словам, эксперты совета должны будут демонстрировать правильную реакцию на события, происходящие в регионе. А совет будет способствовать правильной оценке текущих вызовов и реалий, в рамках которого будут также обсуждаться вопросы, касающиеся гуманитарной, политической и экономической сфер.



