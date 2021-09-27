Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Меморандум о сотрудничестве подписали представители Казахстана и Саудовской Аравии

27 Сентября 2021, 17:43
Меморандум о сотрудничестве подписали представители Казахстана и Саудовской Аравии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия готова развивать цифровое партнерство с Казахстаном. Об этом стало известно во время инвестиционного бизнес-форума, который прошел сегодня в Нур-Султане. Одна из ведущих компаний Королевства - «National Technology Group» - подписала Меморандум о сотрудничестве с АО «Транстелеком», передает МИА «Казинформ».

Стороны заявили, что приложат все необходимые усилия для достижения общих целей и результатов. К слову, данное сотрудничество состоялось благодаря активному содействию внешнеэкономических ведомств Казахстана и Национальной Ассоциации коммуникации и цифровизации.

photo

«Меморандум скрепили подписями председатель Правления «National Technology Group» Мохаммед Аль-Баллаа и заместитель Председателя Правления ТТС Сакен Байтуганов. Мы твердо уверены в дальнейшем успешном развитии наших деловых и дружеских отношений. Думаю, сотрудничество будет очень плодотворным. Это отличная возможность заявить о себе, повысить узнаваемость в других странах. К тому же, мы будем перенимать опыт Королевства и прокладывать путь к дальнейшим инновациям», - сказал исполнительный директор Национальной ассоциации коммуникации и цифровизации Куатжан Уалиев.

Отметим, что представители Саудовской Аравии также проявили большой интерес к казахстанской компании. Они рассматривают ТТС как международного партнера для создания прорывных проектов. Уже известно, что стороны в самое ближайшее время хотят провести онлайн-конференцию. Планируется, что во время мероприятия участники смогут рассказать о последних тенденциях, решениях и кейсах в области IT-сферы.


photo


Связь, ТВ, IT   Саудовская Аравия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной