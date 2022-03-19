Меморандум о сотрудничестве подписали «Ассамблея жастары» и движение «Жас сарбаз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном военно-патриотическом Центре ВС РК состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Республиканским общественным объединением «Ассамблея жастары» и Республиканским общественным объединением «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз» в сфере военно-патриотического воспитания молодежи, передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана М.Азильханов, заместитель министра обороны РК М.Таласов , лидеры и представители молодежных организаций.

В своем приветственном слове, заместитель Председателя Ассамблеи отметил, что данная инициатива является ключевым компонентом единения нашего народа, воспитания в гражданине чувства любви и преданности Родине.

«Президент в своем Послании обозначил системную программу политических реформ. Изменение избирательной системы, развитие партийной конкуренции и демократических институтов открывают путь каждому принять участие в жизни страны. Особенно это касается нашей молодежи. Нужно понимать, что наши молодежные организации не просто подписывает документ, за этим будет стоять активная и слаженная работа. На мой взгляд, коллеги качественно проработали дорожную карту, которая станет хорошей начальной базой для долгосрочного сотрудничества», - подчеркнул М.Азильханов.

В свою очередь, заместитель министра обороны РК генерал-майор М.Таласов выразил слова благодарностимолодежным организациям Ассамблеи народа Казахстана за взаимодействие в развитии военно-патриотического воспитания молодежи.

«Сегодня в целях дальнейшего совершенствования военно-патриотической работы мы проводим мероприятие по подписанию меморандума между молодежным объединением «Ассамблея жастары» и движением «Жас сарбаз». В настоящее время благодаря работе движения «Жас сарбаз» количество военно-патриотических клубов в стране увеличилось более чем в три раза, до 7 868, общая численность составляет 236 045 подростков. За эти годы проведено около 3 тысяч мероприятий с охватом практически миллиона детей. Все эти работы направлены на воспитание у молодежи чувства казахстанского патриотизма, формирование образа истинного казахстанского патриота», - отметил он.

Как ожидается, в рамках подписания будет утвержден план совместных действий по развитию военно-патриотического воспитания молодежи. Среди запланированных мероприятий будут проведены мотивационные встречи, спортивные мероприятия, открытие новых военно-патриотических клубов в средних школах и т.д.

Стоит отметить, что в рамках презентации своей деятельности, молодежная организация «Ассамблея жастары» представила направление «Қасиетті парыз», основной целью которого является военно-патриотическое воспитание молодежи.

Меморандум подписали председатель РОО «Ассамблея жастары» Т.Джумурбаев и председатель РОО «Детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» М.Мендигалиев.