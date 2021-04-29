Меморандум о сотрудничестве по патриотическому образованию подписали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кокшетау прошел Международный патриотический форум «Воспитание патриотизма и гражданской ответственности молодежи: опыт, перспективы», ставший коммуникативной площадкой, призванной объединить усилия для достижения целей и показателей по патриотическому воспитанию, а также разработки механизма взаимодействия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

По информации пресс-секретаря управления образования Индиры Калимжановой, участниками мероприятия, прошедшего в онлайн-формате, стали руководители отделов образования, военно-патриотических клубов и директора общеобразовательных школ с «кадетскими классами». В числе приглашенных гостей - член Президиума Всемирной ассоциации казахов в Тюменской области Есенгалий Ибраев, президент Омской региональной общественной организации «Казахский национально-культурный центр» Жанат Бекмагомбетов, кандидат педагогических наук, методист областного центра дополнительного образования детей Челябинской области Елена Столбова.

Участники обсудили опыт работы по патриотическому воспитанию в образовательных организациях, роль кадетских классов в воспитании подрастающего поколения.

«Очень интересные проекты реализуются как в Тюменской, так и в Омской областях. Я думаю, что будет логичным, если мы будем сотрудничать в совместных мероприятиях», - подчеркнула Ботакоз Дюсенова, заместитель руководителя управления образования Акмолинской области.

Примером такого сотрудничества является участие ребят из Омской области на масштабной телевизионной игре «Я чемпион» в 2018 году, а таже приезд российских школьников - этнических казахов из Омской и Тюменской областей в Акмолинскую область в рамках проекта «Айналайын, Атамекен» программы «Рухани жаңғыру».

В рамках форума управлением образования инициировано подписание Меморандума о сотрудничестве между областным центром дополнительного образования детей Челябинской области и областным центром по развитию детско-юношеского туризма, краеведения и экологии Акмолинской области.

К слову, заключение данного документа предоставит возможность укрепить сотрудничество между Акмолинской и Челябинской областями в сфере образования, обмениваться опытом работы, связанным с патриотическим воспитанием.