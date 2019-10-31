Меморандум о снижении вредных выбросов заключили в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Темиртау побывала группа мажилисменов и министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев. На выездном заседании Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК обсудили вопросы снижения техногенного влияния крупных предприятий и модернизацию производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители комитета отметили, что неслучайно провели заседание именно в городе металлургов.

«В Темиртау работает одно из крупнейших промышленных предприятий – «АрселорМиттал Темиртау». Компания является не только градообразующим предприятием, но и основным источником загрязнения окружающей среды. Наш комитет совместно с профильным министерством именно здесь решил обсудить вопросы перехода предприятий-загрязнителей на современные технологии», - сказал председатель комитета Глеб Щегельский.

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставили задачу по внедрению в промышленность экологически чистых технологий, отметили участники встречи.

В прошлом году в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область Елбасы поручил улучшить экологическую обстановку в регионе. Акимат области утвердил соответствующий Комплексный план. В регионе был создан Совет по охране окружающей среды. Власти заключили меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией экологических организаций Казахстана.





На заседании заместитель акима области Серик Шайдаров рассказал об исполнении Комплексного плана. По его словам, до 2023 года на реализацию мероприятий по оздоровлению окружающей среды планируется выделить из всех источников свыше 121 млрд тенге.

Между тем, по информации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, на «АрселорМиттал Темиртау» приходится четверть всех вредных выбросов по области и более 80% - в Темиртау.

«Компанией за последние 6 лет реализовано природоохранных мероприятий на общую сумму порядка 11 млрд тенге. Казалось бы, сумма большая, и должен быть результат. Однако выбросы загрязняющих веществ сократились всего лишь на 13,5 тыс. тонн пыли, что составляет 6,5% от общего объёма выбросов. В этой связи возникла необходимость пересмотреть концептуально технические решения по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», - констатировал министр.

По словам Магзума Мирзагалиева, министерство и «АрселорМиттал Темиртау» договорились о снижении объёмов эмиссии на 30% за 5 лет – до 2024 года. На заседании подписали двухсторонний меморандум о сотрудничестве.

«Объём 30% взят не с потолка. Производились реальные расчёты. Мы порядка двух месяцев готовились к подписанию меморандума. И мы будем очень жёстко отслеживать и контролировать его исполнение. 30% - это не предел. Это то, что лежит на поверхности. Есть ещё резервы снижения. Все это однозначно будет взято под очень жесткий контроль. Если это не будет выполнено, при получении разрешения на эмиссию все это будет учтено. Если компания не получает разрешение на эмиссию, то в этом случае компания просто-напросто не имеет право работать. Поэтому будет такое жесткое условие», - прокомментировал министр.

Он добавил, что по меморандуму компания «АрселорМиттал Темиртау» обязуется посадить в городе 500 тыс. деревьев.

Также министр экологии, геологии и природных ресурсов рассказал о планах выполнения экологических мероприятий и о том, куда будут направляться средства, поступившие в бюджет за счет штрафов, выплачиваемых компаниями.

«Сегодня конкретного механизма по направлению денег, поступающих в качестве эмиссии на экологические мероприятия, не предусмотрено. Фактически по стране 14% в среднем от полученных бюджетом денег направляются на экологические мероприятия. Мы в новом Экологическом кодексе данный механизм уже учли. Впредь 100% этих средств будут направляться на экологические мероприятия», - отметил Магзум Мирзагалиев.

Депутаты Мажилиса также посетили «АрселорМиттал Темиртау» и ознакомились с производством. По результатам выездного заседания члены комитета подготовят пакет своих рекомендаций по улучшению экологической обстановки.







