07:30, 31 Март 2021 | GMT +6
Меморандум о сдерживании цен на куриное яйцо подписан в Павлодарской области
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Акимат Павлодарской области и представители крупнейших птицефабрик региона достигли договоренностей о согласовании механизма, по которому производители будут поставлять яйцо первой категории по цене ниже рыночной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима региона.
Меморандум подписали заместитель акима Павлодарской области Асаин Байханов и представители ТОО «Павлодар Құс» и ТОО «Шарбақты Құс». Соглашение предполагает, что в течение ближайших двух месяцев птицефабрики будут поставлять в региональный стабфонд удешевленное куриное яйцо. В ответ на это производители смогут рассчитывать на льготный кредит под 3% годовых.
Сейчас стороны договариваются об объемах поставок яйца и механизме его реализации в розничной сети. Как подчеркнул замглавы региона Асаин Байханов, задача в том, чтобы удешевлённое яйцо смогли приобретать пенсионеры и социально незащищенные слои населения.