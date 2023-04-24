Меморандум о реинтродукции лошадей Пржевальского подписали Казахстан и Чехия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках бизнес-форума Чехия-Казахстан, проходящего в Астане, в присутствии премьер-министров Республики Казахстан и Чешской Республики, был подписан меморандум о сотрудничестве между Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК и Пражским зоопарком о реинтродукции лошадей Пржевальского. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

С казахстанской стороны меморандум подписал председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Нурлан Кылышбаев, с чешской стороны – директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек.

Реинтродукция животных – это переселение особей видов животных в прежние места обитания.

В декабре прошлого года с чешской стороной была проведена встреча с участием представителей Института зоологии и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, по итогам которой потенциальными для реинтродукции лошади Пржевальского были определены территории национальных парков «Алтын-Эмель», «Кольсайские озера» и государственного природного резервата «Алтын Ддла».

Подписание меморандума позволит расширить взаимное сотрудничество в области охраны дикой природы и тем самым сохранить исчезающие виды животного мира.