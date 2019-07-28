Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Мелодии Великой степи прозвучали на Адриатическом побережье

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Июля 2019, 17:00
Мелодии Великой степи прозвучали на Адриатическом побережье

ДУБРОВНИК. КАЗИНФОРМ – В хорватских городах Дубровник и Трогир с успехом состоялись выступления молодежного хора TURKSOY, сформированного из студентов консерваторий Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства РК в Хорватии, БиГ и Черногории.

Выступления были организованы при поддержке посольства Казахстана в рамках национальной программы «Рухани жангыру» по популяризации казахской культуры за рубежом.

Репертуар молодежного хора включал шедевры хоровой песни и произведения современных композиторов тюркских стран, которые впервые прозвучали у стен главных исторических памятников и туристических достопримечательностей Дубровника и Трогира – церкви Святого Влаха XVIII века и городской ратуши XV века.

photo

photo


Молодые исполнители продемонстрировали всю красоту и многогранность хорового искусства тюркских народов перед многотысячной аудиторией, жителями и гостями Хорватии. Из казахстанских произведений зрители услышали народную песню «Қараторғай», а также сочинения отечественных композиторов: «Тау ішінде» С.Сейфуллина, «Су тасушы қыз» Б.Байкадамова, «Сағынам» Б.Жандароваи и другие произведения. Выступления артистов были приняты с большой теплотой, искренним восхищением и бурными овациями.

photo


Молодежный камерный хор TURKSOY был создан в 2015 году по инициативе Генерального секретаря организации, заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан Дюсена Касеинова с целью ознакомления широкой международной аудитории с тюркской музыкой и хоровым искусством тюркских стран. Гастроли хора с успехом проходят в странах Азии и Европы.

Внешняя политика Казахстана   Рухани жаңғыру  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ