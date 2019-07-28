Мелодии Великой степи прозвучали на Адриатическом побережье

ДУБРОВНИК. КАЗИНФОРМ – В хорватских городах Дубровник и Трогир с успехом состоялись выступления молодежного хора TURKSOY, сформированного из студентов консерваторий Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства РК в Хорватии, БиГ и Черногории.

Выступления были организованы при поддержке посольства Казахстана в рамках национальной программы «Рухани жангыру» по популяризации казахской культуры за рубежом.

Репертуар молодежного хора включал шедевры хоровой песни и произведения современных композиторов тюркских стран, которые впервые прозвучали у стен главных исторических памятников и туристических достопримечательностей Дубровника и Трогира – церкви Святого Влаха XVIII века и городской ратуши XV века.

Молодые исполнители продемонстрировали всю красоту и многогранность хорового искусства тюркских народов перед многотысячной аудиторией, жителями и гостями Хорватии. Из казахстанских произведений зрители услышали народную песню «Қараторғай», а также сочинения отечественных композиторов: «Тау ішінде» С.Сейфуллина, «Су тасушы қыз» Б.Байкадамова, «Сағынам» Б.Жандароваи и другие произведения. Выступления артистов были приняты с большой теплотой, искренним восхищением и бурными овациями.

Молодежный камерный хор TURKSOY был создан в 2015 году по инициативе Генерального секретаря организации, заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан Дюсена Касеинова с целью ознакомления широкой международной аудитории с тюркской музыкой и хоровым искусством тюркских стран. Гастроли хора с успехом проходят в странах Азии и Европы.