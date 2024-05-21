Мелодии казахской степи прозвучали в Чехии

В городе Брно, в центре Южно-Моравского края Чешской Республики в рамках Дня казахской культуры состоялся концерт уральского этно-фольклорного ансамбля «Арнау», передает агентство Kazinform со ссылкой на Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике.

Мероприятие было организовано Посольством Республики Казахстан в Чехии, при содействии организации казахской диаспоры «Qazaq Nomad» с поддержкой районного муниципалитета Брно-Стржед.

Фото: Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике

На концерте, проходившем в историческом центре Брно – на площади Свободы, собрались представители городской администрации, жители и гости города, местная казахская диаспора.

Фото: Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике

В исполнении артистов ансамбля «Арнау» вниманию зрителей были представлены кюи таких великих казахских композиторов, как Курмангазы, Даулеткерей, Казангап, Н.Тлендиев, традиционные песни – жыр-терме, а также казахские народные танцы.

Фото: Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике

Выступая после завершения концертной прогаммы, Секретарь районного муниципалитета Брно-Стржед Петр Штика поблагодарил коллектив ансамбля за блестящее выступление и отметил, что подобные мероприятия способствуют углублению взаимопонимания между народами и взаимному культурному обогащению.

Фото: Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике

Концерт ансамбля «Арнау» в г. Брно стал ярким культурным мероприятием для чешского региона. Выступление артистов и их мастерство вызвало искреннее восхищение чешской публики и сопровождалось бурными овациями.