Мельница горела в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае пожар на мельнице начался с возгорания чердака здания. Несмотря на сильный ветер, пожарным удалось за несколько часов локализовать возгорание, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, в Костанае на территории промзоны по ул. Узкоколейная загорелась мельница.

«Открытым огнём горела обшивка утеплителя и оборудование. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 15:07. К моменту приезда пожарных площадь возгорания составляла около 200 квадратных метров. Чердак здания почти полностью был охвачен огнём. Подгоняемое порывистым ветром пламя быстро распространялось по перекрытиям, а затем перекинулось на соседнюю территорию, где размещался склад. В это время в складском помещении хранился полиэтилен в рулонах. Площадь, пройденная огнем в складе, составила 200 квадратных метров»,- сообщили в ведомстве.

Крупный пожар тушили 57 сотрудников личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и 11 единиц специальной техники, а также 17 человек из ГКП «Костанай СУ», РГП «Резерв» и «Казахстан Темир жолы».

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.