Мексиканский регулятор одобрил использование вакцины «Спутник V»
«Cofepris только что выдала разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V», разработанной Центром. им [Н. Ф.] Гамалеи, - сказал замминистра. - Таким образом, появилась возможность для ее импорта и использования».
Он добавил, что известие о регистрации еще одной вакцины внушает оптимизм. Ранее во вторник Лопес-Гателль рассказал, что в понедельник министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на поставки российского препарата.
С конца февраля 2020 года в латиноамериканской стране, согласно примерным подсчетам Минздрава, коронавирусом заразились порядка 2,06 млн человек, умерли 159 533 инфицированных пациента.
В республике 24 декабря 2020 года началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. К настоящему времени власти использовали свыше 677,5 тыс. доз препарата производства американской компании Pfizer.