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    10:30, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Мексиканский регулятор одобрил использование вакцины «Спутник V»

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    МЕХИКО. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Coferpis) выдала разрешение на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил во вторник вечером на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Cofepris только что выдала разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V», разработанной Центром. им [Н. Ф.] Гамалеи, - сказал замминистра. - Таким образом, появилась возможность для ее импорта и использования».

    Он добавил, что известие о регистрации еще одной вакцины внушает оптимизм. Ранее во вторник Лопес-Гателль рассказал, что в понедельник министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на поставки российского препарата.

    С конца февраля 2020 года в латиноамериканской стране, согласно примерным подсчетам Минздрава, коронавирусом заразились порядка 2,06 млн человек, умерли 159 533 инфицированных пациента.

    В республике 24 декабря 2020 года началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. К настоящему времени власти использовали свыше 677,5 тыс. доз препарата производства американской компании Pfizer.


    Теги:
    Вакцинация Мировые новости Россия
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