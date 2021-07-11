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Мексиканский боксер Хайме Мунгия назвал сроки боя с Геннадием Головкиным

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Июля 2021, 20:27
Мексиканский боксер Хайме Мунгия назвал сроки боя с Геннадием Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Хайме Мунгия (37-0, 30 КО) определился, с кем хочет провести следующий бой. В числе желаемых поединков у спортсмена значится бой с Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Хайме Мунгия вчера ясно дал мне понять, что ждет, что его следующим соперником будет Габриэль Росадо. Мунгия надеется в следующем году получить поединок с Геннадием Головкиным, но с упором на «Канело» (как и все)», — пишет в сети Twitter журналист The Athletic Лэнс Пагмайр.

Напомним, казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Что касается Мунгии, то он владеет титулом WBO Inter-Continental в 160 фунтах.

Ранее сообщалось, что бой Геннадия Головкина с Риотой Муратой состоится на Рождество (28 декабря).

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