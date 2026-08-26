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    Мексиканские фанаты Димаша устроили яркую акцию в преддверии его тура

    Фанаты Димаша Кудайбергена из Мексики вновь привлекли внимание местных СМИ своей креативной акцией. Во время специального мероприятия по Lucha Libre поклонники вышли с флагом Казахстана и масками с инициалами DQ, а также рассказали посетителям о Димаше и его предстоящем туре DIMENSIONS, передает Kazinform. 

    Акция мексиканских Dears в поддержку творчества Димаша попала в местные СМИ
    Кадр из видео

    Как сообщается на сайте Dimashnews, мексиканские Dears продолжают использовать самые разные возможности, чтобы знакомить новую аудиторию с творчеством Димаша. На этот раз участники мексиканского фан-клуба посетили специальное мероприятие по Lucha Libre — одного из наиболее узнаваемых культурных явлений Мексики. 

    Акция мексиканских Dears в поддержку творчества Димаша попала в местные СМИ
    Кадр из видео

    Lucha Libre занимает особое место в мексиканской культуре. Этот вид профессиональной борьбы известен своими яркими масками, зрелищной акробатикой и многолетними семейными традициями. В 2018 году мексиканская Lucha Libre была признана нематериальным культурным наследием Мехико.

    Во время мероприятия, посвящённого истории и культурным истокам мексиканской Lucha Libre, поклонники Димаша привлекли внимание своей необычной атрибутикой. Они принесли с собой флаг Казахстана и маски с инициалами DQ, посвященными артисту.

    Креативная акция мексиканских Dears привлекла внимание местных СМИ. Видео с участниками акции было опубликовано в социальных сетях Televisa Espectáculos, одного из известных развлекательных медиаресурсов Мексики. Кроме того, акция получила телевизионное освещение: по информации участников клуба, сюжет о ней вышел в эфире ADN 40, новостного телеканала мексиканской медиагруппы TV Azteca.

    Предстоящий концерт Димаша в Мексике станет частью его мирового тура DIMENSIONS

    Напомним, 23 августа в Музее Келецкой деревни в Токарне (Польша) состоялся Праздник хлеба, в рамках которого участники польского фан-клуба Димаша Кудайбергена организовали собственный информационный стенд. Гостям мероприятия рассказывали о Казахстане, творчестве Димаша, деятельности польского фан-клуба и Radio Dimash.

    Культура Димаш Кудайберген Новости шоу-бизнеса Казахстана Музыка Общество Мексика
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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