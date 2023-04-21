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Мексика продала президентский джет Таджикистану

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Апреля 2023, 19:45
Мексика продала президентский джет Таджикистану Фото: apnews.com

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ – Президент Мексики Лопес Обрадор в четверг сообщил о продаже президентского джета Boeing 787, который он не мог продать в течение 4,5 лет, передает Казинформ со ссылкой на apnews.

По словам главы Мексики, президентский джет был продан правительству Таджикистана приблизительно за 92 миллиона долларов.

Лопес Обрадор отказался от использования самолета после его инаугурации 1 декабря 2018 года, объяснив это дороговизной воздушного судна. Президент страны, который следует аскетизму, обычно летает на коммерческих рейсах.

Президент Мексики даже пытался разыграть воздушное судно на аукционе.

Самолет изначально был куплен за 200 миллионов долларов для предыдущего президента Энрике Пенья Ньето.

Сложности в продаже самолета возникли из-за его возможности вместить всего 80 пассажиров и президентского люкса с душем, находившегося на борту судна. По словам экспертов, работы по преобразованию самолета в пассажирский, вместимостью более 300 пассажиров, обошлись бы дорого.

Несмотря на небольшой километраж, страна была готова избавиться от Boeing 787 из-за высоких расходов на его обслуживание.

«После долгого времени мы наконец-то продали самолет», - сказал Лопес Обрадор в видео, записанном им внутри самолета. «Мы счастливы», - добавил он.

По его словам, деньги, полученные с продажи самолета, будут потрачены на строительство двух больниц.


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