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Мекку за 54 года посетили более 99 миллионов паломников

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Июня 2023, 18:00
Мекку за 54 года посетили более 99 миллионов паломников Фото: aa.com.tr

ЭР-РИЯД. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Институт статистики Саудовской Аравии приступил к сбору статистических данных о прибывших на святые земли для совершения паломничества, начиная с 1968 года. Об этом сообщает официальное информационное агентство страны SPA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

В новостях агентства отмечается, что за 54 года Мекку посетили более 99 миллионов паломников.

В 2023 году паломничество совершают 2,4 миллиона человек.

По данным Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии, стоимость хаджа для иностранных паломников в этом году была снижена на 39%.

Хадж –один из пяти столпов Ислама. Это паломничество в Мекку, которое обязан совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни, при условии, что у него есть такая возможность.

В этом году хадж начнется 26 июня.


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