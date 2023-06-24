Мекку за 54 года посетили более 99 миллионов паломников

ЭР-РИЯД. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Институт статистики Саудовской Аравии приступил к сбору статистических данных о прибывших на святые земли для совершения паломничества, начиная с 1968 года. Об этом сообщает официальное информационное агентство страны SPA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

В новостях агентства отмечается, что за 54 года Мекку посетили более 99 миллионов паломников.



В 2023 году паломничество совершают 2,4 миллиона человек.

По данным Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии, стоимость хаджа для иностранных паломников в этом году была снижена на 39%.

Хадж –один из пяти столпов Ислама. Это паломничество в Мекку, которое обязан совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни, при условии, что у него есть такая возможность.

В этом году хадж начнется 26 июня.