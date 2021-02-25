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Меиржан Юсупов освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Февраля 2021, 10:06
Меиржан Юсупов освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Юсупов Меиржан Бахитович освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу. Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Меиржан Юсупов родился в 1979 году в Южно-Казахстанской области. В 2001 году окончил Ближневосточный технический университет по специальности «Экономика и управление», в 2004 году — КазЭУ им. Рыскулова, в 2007 году — Лондонскую школу экономики и политических наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в коммерческих структурах. В последующим работал в АО «Демир Казахстан Банк», в АО «ФНБ «Самрук-Қазына». С 2010 по ноябрь 2020 года работал начальником казначейства, директором, главным директором по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром». С ноября 2020 года по настоящее время занимал должность вице-министра национальной экономики РК.

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