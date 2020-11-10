Меиржан Юсупов назначен вице-министром национальной экономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Юсупов Меиржан Бахитович назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Меиржан Юсупов в 2001 году окончил Middle East Technical University по специальности «Экономика и управление», в 2004 году — КазЭУ им. Рыскулова, в 2007 году — Лондонскую школу экономики, в 2015 году — Гарвардскую школу управления.

Трудовую деятельность начал в 2001 году с должности заместителя директора АО «Группа Компаний «Туркуаз».

В последующим работал в АО «Демир Казахстан Банк», в Фонде АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

В 2010 году работал в должности заместителя директора департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 2014 года по настоящее время работал начальником казначейства, директором, главным директором по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром».

Фото: kazatomprom.kz