Меиржан Юсупов назначен вице-министром национальной экономики РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Юсупов Меиржан Бахитович назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Меиржан Юсупов в 2001 году окончил Middle East Technical University по специальности «Экономика и управление», в 2004 году — КазЭУ им. Рыскулова, в 2007 году — Лондонскую школу экономики, в 2015 году — Гарвардскую школу управления.
Трудовую деятельность начал в 2001 году с должности заместителя директора АО «Группа Компаний «Туркуаз».
В последующим работал в АО «Демир Казахстан Банк», в Фонде АО «ФНБ «Самрук-Қазына».
В 2010 году работал в должности заместителя директора департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
С 2014 года по настоящее время работал начальником казначейства, директором, главным директором по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром».
Фото: kazatomprom.kz
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