РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:15, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Меиржан Шермаханбет стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец Меиржан Шермаханбет завоевал вторую золотую медаль чемпионата Азии по борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Выступающий в весовой категории 67 кг казахстанец в финале досрочно победил опытного южнокорейского борца Рю Хансу.

    Отметим, что Меиржан Шермаханбет в четвертьфинале одолел представителя Индии, а в полуфинале – представителя Узбекистана.

    Также Ернур Фидахметов, выступавший в утешительном поединке весовой категории 60 кг, победил своего соперника и принес вторую бронзовую медаль в актив Казахстана.



    Теги:
    Спорт Соотечественники
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!