19:15, 20 Апрель 2022 | GMT +6
Меиржан Шермаханбет стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец Меиржан Шермаханбет завоевал вторую золотую медаль чемпионата Азии по борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Выступающий в весовой категории 67 кг казахстанец в финале досрочно победил опытного южнокорейского борца Рю Хансу.
Отметим, что Меиржан Шермаханбет в четвертьфинале одолел представителя Индии, а в полуфинале – представителя Узбекистана.
Также Ернур Фидахметов, выступавший в утешительном поединке весовой категории 60 кг, победил своего соперника и принес вторую бронзовую медаль в актив Казахстана.