Меиржан Шермаханбет стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец Меиржан Шермаханбет завоевал вторую золотую медаль чемпионата Азии по борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Выступающий в весовой категории 67 кг казахстанец в финале досрочно победил опытного южнокорейского борца Рю Хансу.

Отметим, что Меиржан Шермаханбет в четвертьфинале одолел представителя Индии, а в полуфинале – представителя Узбекистана.

Также Ернур Фидахметов, выступавший в утешительном поединке весовой категории 60 кг, победил своего соперника и принес вторую бронзовую медаль в актив Казахстана.



