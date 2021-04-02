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Мехотряды задействуют для очистки главных каналов Тараза от грязи и мусора

Автор:  
Галина Скрипник
2 Апреля 2021, 06:19
Мехотряды задействуют для очистки главных каналов Тараза от грязи и мусора

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В ситуации с подтоплениями населенных пунктов Жамбылской области разбирались в областном акимате на совещании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Каждую весну городские власти областного центра начинают бороться с паводками.

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона задал главный вопрос: «Почему не принимаются предупреждающие меры, если ситуация носит повторяющийся характер?».

«Каждый год говорим об одном и том же. Я уже устал повторять о необходимости регулярной очистки каналов и арыков, особенно в черте города Тараз. Паводки повторяются и в Таласском, Байзакском, Жуалынском районах. Куда смотрят акимы? Если нужна дамба, давайте ее построим. Почему мы ждем, когда пойдет дождь, растает снег? Слабо работает департамент по чрезвычайным ситуациям. Если так пойдет и дальше, буду ставить вопрос перед соответствующим министерством о смене руководства жамбылского департамента. Профилактические работы проводятся на очень слабом уровне», - сказал глава области.

Затем Бердибек Сапарбаев принялся выяснять причины подтоплений, которые уже случились в некоторых районах области.

Аким Тараза Ержан Жилкибаев отметил, что из 164 километров арыков 72 километра расположено в частном секторе. Многие из арыков перекрыты, сверху построены дома, нет водоотводных труб. Сегодня созданы рабочие группы, которые займутся решением проблемы в каждом отдельном случае, разъяснительной работой с горожанами.

Градоначальник попросил задействовать мехотряды хотя бы для очистки главных каналов Тараза от грязи и мусора.

«Дождь шел всего несколько дней, а уже создал столько проблем. А что будет, когда потеплеет и начнет таять снег в горах? Кроме того, нам надо научиться собирать воду. Сейчас ее много, а в вегетативный период влаги не будет хватать. Надо строить пруды, очищать каналы», - заметил глава региона.

Напомним, в течение трех дней, с 27 по 29 марта, в областном центре произошел ряд подтоплений дворовых территорий. Причинами специалисты ДЧС называют осадки в виде дождя и неочищенные арыки.

Спецтехника в подтопленных районах Тараза продолжает работать без перерыва.

По данным облакимата, в Таразе имеется восемь каналов общей протяженностью 82,5 километра. Вдоль этих каналов различные сооружения возводят как предприниматели, через территорию которых проходят каналы, так и жители частного сектора, также сбрасывающие в каналы мусор. Это становится источником загрязнения водных артерий города и причиной подтоплений дворовых территорий частного сектора, находящегося вдоль водных каналов.

В 2020 году владельцам сооружений вдоль водных каналов было направлено 360 уведомлений о необходимости демонтажа незаконных объектов. Владельцев предупредили, что вопрос будет решаться через суд, если заграждения не будут ликвидированы.

Жамбылская область   Акимат   Паводок   Регионы Казахстана  
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