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    16:23, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Механизмы стимулирования работы на истощенных месторождениях внедрят в РК

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    Фото: pixabay.com
    АСТАНА.КАЗИНФОРМ – Депутат Дуйсенбай Турганов прокомментировал законопроект по вопросам совершенствования сферы недропользования, одобренный сегодня в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Основная цель дополнений, содержащихся в настоящем документе, - увеличение базы минеральных ресурсов в стране. В этом контексте акцент делается на привлечении инвестиций. Во-вторых, основное внимание уделяется устранению бюрократических барьеров, которые могли возникнуть при разведке недр. Сроки всех экспертиз сокращены до 8-12 месяцев. Раньше эти процессы длились до трех лет. В целом, будет создана возможность увеличения геологических запасов нашей страны», - сказал Д. Турганов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах в Мажилиса.

    В свою очередь, вице-министр энергетики Асхат Хасенов сообщил, что количество истощенных месторождений в стране увеличилось, сейчас они достигли порядка 80 процентов.

    «Многие из них-месторождения, открытые с 1960 года. За годы независимости добыто 1 млрд 900 млн тонн нефти. Поэтому для активизации работы истощенных месторождений необходимо внедрить новый механизм стимулирования. При этом в данном законопроекте учтены соответствующие шаги. Документ направлен на геологоразведочные работы. В рамках расширения ресурсной базы минералов мы планируем ежегодно направлять порядка 200 млрд тенге инвестиций», - сказал вице-министр.

    По его словам, в ближайшие пять лет в стране повысится уровень добычи нефти.


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