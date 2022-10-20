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Механизмы стабилизации цен на социально значимые товары переформатируют в РК

Автор:  
Серик Сабеков
20 Октября 2022, 12:35
Механизмы стабилизации цен на социально значимые товары переформатируют в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На увеличение финансирования «оборотной схемы» субъектам внутренней торговли государство выделяет деньги. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ответе на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом новых поставленных Главой государства задач Минторговли переформатируются механизмы реализации инструментов стабилизации цен. В рамках «оборотной схемы» были даны соответствующие поручения местным исполнительным органам для увеличения финансирования «оборотной схемы» субъектам внутренней торговли до 100 млрд тенге. На сегодняшний день из местных бюджетов на «оборотную схему» выделено уже 86,1 млрд тенге, а также планируется дополнительно выделить 14,9 млрд тенге», - отметил Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что при этом общий потенциал финансовых средств, планируемых для использования на предлагаемое переформатирование инструмента «оборотной схемы», составляет порядка 50 млрд тенге, которые будут направлены непосредственно производителям социально значимых продовольственных товаров. Вместе с тем, продолжается работа в части антимонопольного регулирования.

«Так, на сегодняшний день вынесено 56 уведомлений, 4 предостережения, проводятся 13 расследований по признакам антиконкурентных согласованных действий и заключено 132 акта антимонопольного комплаенса. С начала года в стране проведено 5 689 сельскохозяйственных ярмарок, на которых товары реализуются по ценам на 10-20% ниже рыночных», - резюмировал Алихан Смаилов.


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