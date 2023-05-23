Механизмы регулирования правовых отношений с бизнес-иммигрантами усовершенствуют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Будут усовершенствованы механизмы регулирования правовых отношений бизнес-иммигрантами. Об этом говорится в ответе министра финансов РК Ерулана Жамаубаева на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством разработаны поправки по совершенствованию механизмов регулирования правовых отношений с бизнес-иммигрантами. Указанные поправки предусматривают порядок регистрации иностранцами юридического лица, а также иностранцев, имеющих визу для въезда в состав участников юридических лиц (перерегистрации), если иное не установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, участие в уставном капитале коммерческих организаций путем участия в них в качестве бизнес-иммигрантов с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки», - сообщил министр финансов.

Как отметил Ерулан Жамаубаев, в соответствии с регламентом Правительства данные поправки направлены на согласование заинтересованных государственных органов.

Будут усовершенствованы механизмы регулирования правовых отношений с бизнес-иммигрантами.