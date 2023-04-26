Механизмы реализации прав осужденных расширены в Казахстане - МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане расширены механизмы реализации прав осужденных. Об этом сообщил начальник управления Следственного департамента МВД РК Ермек Шулден на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер напомнил, что Глава государства подписал законодательные поправки по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, разработанные Министерством внутренних дел.

«Поправки предусматривают расширение механизмов реализации права осужденных на охрану здоровья, гуманное отношение при наличии тяжелых заболеваний, сохранение социальных связей осужденных женщин с детьми, формирование среди впервые осужденных правопослушного поведения, а также приведение национального законодательства в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой 10 декабря 1984 года», – сказал Е.Шулден.

По его словам, указанные поправки предусматривают: предоставление отсрочки отбывания наказания при тяжелом заболевании осужденного; незамедлительное исполнение постановления суда об освобождении от наказания вследствие тяжелой болезни; продление срока пребывания ребенка с матерью после достижения им трехлетнего возраста в случае освобождения ее из мест лишения свободы в течение года; обеспечение раздельного содержания ранее судимых от впервые осужденных путем упразднения учреждений чрезвычайной безопасности.

Также спикер сообщил, указанным Законом введено усиление ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере. А именно, за причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью в бытовых условиях при их «совершении в отношении лица находящегося в материальной или иной зависимости от виновного». При таких обстоятельствах наступает квалифицированная уголовная ответственность.