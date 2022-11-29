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Механизмы реагирования на факты двойного гражданства ужесточат в Казахстане

29 Ноября 2022, 12:42
Механизмы реагирования на факты двойного гражданства ужесточат в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Концепция миграционной политики РК на 2023-2027 годы предусматривает совершенствование законодательства о гражданстве. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующим направлением Концепции – это совершенствование законодательства о гражданстве. Во-первых, для приобретения гражданства Республики Казахстан будет обязательным знание на базовом уровне государственного языка, нашей истории и Конституции», - сказал Марат Ахметжанов.

Во-вторых, по словам министра, ужесточаются механизмы реагирования на факты двойного гражданства.

«Если после получения документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан лицо, получит или использует документ, подтверждающий гражданство другого государства, то миграционная полиция будет сразу регистрировать утрату нашего гражданства. Также будем регистрировать утрату гражданства Республики Казахстан, если в течение шести месяцев со дня его приобретения лицо не представит справку о прекращении гражданства прежнего государства», - пояснил Марат Ахметжанов.

По его словам, на сегодня такие меры законодательством не предусмотрены.

Ранее сообщалось, что Правительство утвердило Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы.


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